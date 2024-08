POL-NB: Verdacht Gasgeruch in Möllenhagener Rettungswache löst Feuerwehreinsatz aus,LK MSE

PHR Waren (ots) -



Am 10.08.2024, gegen 23:10 Uhr, kam es in Möllenhagen, Am Markt zu einem Einsatz der Feuerwehr, zu dem auch die Polizei gerufen wurde. Nach Mitteilung der FFw Möllenhagen wurde aus einem Abwasserschacht Gasgeruch wahrgenommen. Daraufhin kamen insgesamt 10 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Möllenhagen mit zwei Fahrzeugen zum Einsatz. Eine Absperrung des Einsatzortes wurde durch zwei Funkstreifenwagen des PHR Waren vorgenommen.Anschließend führten die Feuerwehr, Mitarbeiter der Stadtwerke sowie ein Mitarbeiter von e.dis entsprechende Messungen zur Bestimmung möglicher Gefahren durch. Es wurde festgestellt, dass es sich um Faulgase aus dem Abwasserschacht handelte. Eine Gefahrenlage konnte nicht begründet werden. Letztendlich wurde heute früh gegen 00:40 Uhr Entwarnung gegeben. Personen wurden nicht verletzt.



