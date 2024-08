POL-NB: Alkoholisierte Fahrzeugführer verursacht alleinbeteiligt einen Unfall mit Kleinkraftrad

PHR Neustrelitz (ots) -



Am 10.08.2024 wurde gegen 23.40 Uhr in der Ortschaft Wrechen (Feldberger Seenlandschaft)ein Unfall mit einem beteiligten Kleinkraftrad "Simson S 51" gemeldet.Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 20jähriger Fahrer,nur mit Badehose bekleidet und ohne den vorgeschriebenen Schutzhelm unterwegs, die Wrechener Straße in Richtung Schönhof und kam im Ort in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Straßenlaterne und kam dann mit dem Kleinkraftrad im Straßengraben zum Liegen. Der Fahrer, welcher augenscheinlich erheblich alkoholisiert war, wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.Eine Atemalkoholmessung beim 20Jährigen war bisher nicht möglich, eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt. Gegen den Fahrer, der deutscher Staatsbürger ist und im Landkreis Ludwigslust-Parchim wohnt, wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1.100,- Euro.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell