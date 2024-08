Vermisster 35-Jähriger in Ueckermünde

Details anzeigen Gesuchter Philip Wilke Gesuchter Philip Wilke

Seit dem 09.08.2024 gegen 17: 30 Uhr wird der 35-jährige Deutsche Philip Wilke in Ueckermünde vermisst. Der Gesuchte befand sich zur ärztlichen Behandlung in der Ueckerstraße 48 in einer Aussenstelle des AMEOS-Klinikum. Diese verließ er fußläufig am 08.08.2024 , um 09:30 Uhr, mit unbekanntem Ziel. Am 09.08.2024 gegen 17:30 Uhr wurde er letztmalig in Pasewalk am Bahnhof gesehen. Seit diesem Zeitpunkt ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der Gesuchte ist Epileptiker und benötigt Medikamente zur Behandlung der Krankheit. Er führt aber keine Medikamente bei sich. Im Kopf befinden sich künstliche Gelenke, welche einen Sturz auf den Kopf nicht aushalten würden. Es droht in diesem Falle Lebensgefahr für die Person.

Zur Beschreibung ist bekannt, dass der Gesuchte ca. 178 cm groß ist, von schlanker Gestalt und kurze schwarze Haare als Fasson-Schnitt hat. Er trägt ein hellblaues T-Shirt und eine dunkle Jeanshose.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz eines Fährtensuchhundes, der Verständigung benachbarter Reviere und der Bundespolizei, sowie Rundumermittlungen in der Rettungsleitstelle VG und den Kliniken Pasewalk, Prenzlau, Ueckermünde blieben bisher erfolglos.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise nimmt sie in Pasewalk unter der Telefonummer 0397302200, in jeder andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

