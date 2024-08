POL-NB: Brand in Wolgast - mehrere Tauben durch Feuerwehr gerettet

PR Wolgast (ots) -



Am 10.08.2024 gegen 01:35 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Brand in der Bahnhofsstraße in Wolgast gemeldet. Bei dem Brandort handelt es sich um ein einzelstehendes Gartengrundstück mit Laube und angebautem Taubenschlag. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr brannte der als Taubenschlag genutzte Anbau in voller Ausdehnung. Auch die Gartenlaube war in Brand geraten und in der Folge nicht mehr nutzbar.Die Feuerwehren aus Wolgast, Hohendorf und Sauzin waren mit 31 Kameraden zur Brandbekämpfung vor Ort. Für ca. 50-60 Tauben kam die Hilfe zu spät - die Tiere verendeten. Dabei handelte es sich um Zuchttauben,darunter auch Hochzeitstauben. Neben der Brandbekämpfung gelang es den Kameraden der Feuerwehr noch ca. 20 Tiere zu retten.Diese wurden durch die Tiernotrettung übernommen.Der Eigentümer war zum Zeitpunkt des Brandes nicht vor Ort, es wurden keine Personen verletzt. Es ist ein geschätzter Sachschaden von etwa 15.000 Euro entstanden.Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



