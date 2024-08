POL-HRO: Eine Schwerverletzte bei einem Verkehrsunfall auf der A19

Kavelstorf/ A19 (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall zweier PKW auf der A 19, Rifa Berlin, ist am

Freitagabend eine 65-jährige Autofahrerin schwerverletzt worden. Nach

ersten Erkenntnissen habe der PKW Ford einen PKW Renault überholt.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zum seitlichen Zusammenstoß

beider Fahrzeuge. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge mit der

Mittelschutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls kam der PKW Renault

nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildschutzzaun und

überschlug sich mehrfach. Das Fahrzeug kam auf allen vier Rädern auf

dem Acker zum Stehen. Die Fahrzeuginsassin wurde schwerverletzt und

zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Neben den Einsatzkräften der Polizei befanden sich ein Rettungswagen,

ein Rettungshubschrauber sowie Kameraden der Feuerwehren aus

Kavelstorf und Dummerstorf im Einsatz. Auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft Rostock wurde die DEKRA zur Erforschung der

Unfallursache eingesetzt.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wurde zunächst auf 75.000,00 Euro geschätzt.

Die A19 war über Stunden in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt, bevor

der Verkehr dann auf dem linken Fahrstreifen vorbeigeleitet werden

konnte.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt die

Kriminalpolizei.

Die am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche

Staatsangehörigkeit.



Ingo Barth

Polizeihauptkommissar

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf



