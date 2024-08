POL-HST: Verkehrsunfälle mit Personenschaden am Freitagvormittag

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) -



Mutmaßlich aus Unachtsamkeit kam es am heutigen Freitag, dem 9. August 2024, gegen 10 Uhr zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem E-Bike-Fahrer in Stralsund.



Ein 67-jähriger E-Bike-Fahrer wurde augenscheinlich beim Überqueren der Fahrbahn an der Kreuzung Deviner und Gustower Weg von einem 82-jährigen Opel-Fahrer angefahren. Der Radfahrer wurde mit einer Kopfwunde und weiteren Verletzungen per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Es wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.



Die Bundesstraße 196 auf der Insel Rügen war zwischen Lancken Granitz und Sellin am heutigen Vormittag (9. August 2024) ab 10 Uhr für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Ein Fahrschulfahrzeug der Marke BMW befuhr die Bundesstraße 196 in Fahrtrichtung Sellin. Ein 81-Jähriger aus Thüringen befuhr die Straße aus Seedorf kommend und wollte links auf die Bundesstraße 196 abbiegen. Das nahende Fahrschulauto wurde übersehen und es kam zur Kollision. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die 16-jährige Fahrschülerin, ihr 70-jähriger Fahrlehrer sowie der 81-jährige Thüringer und seine 80-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch den Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro. Es wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.



Alle Beteiligten in dieser Pressemitteilung sind deutsche Staatsbürger.



