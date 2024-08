POL-HRO: Diebstahl in Evershagen

Rostock (ots) -



Nachdem am vergangenen Donnerstag der Diebstahl einer Handtasche gemeldet wurde, konnte der mutmaßliche Täter ermittelt werden.



Eine Rostockerin hatte am 08.08.2024 gegen 10:40 Uhr die Polizei über den Diebstahl ihrer Handtasche aus einem Bistro in Evershagen informiert. Zeugen hatten beobachtet, wie ein Tatverdächtiger die unbeaufsichtigte Handtasche an sich genommen und im Anschluss mit einem Fahrrad entfernt haben soll. Die Geschädigte teilte den alarmierten Beamten mit, dass sich in ihrer Handtasche unter anderem ihr Mobiltelefon befinden würde.



Die Geschädigte konnte ihr Mobiltelefon orten und übermittelte den eingesetzten Beamten den genauen Standort. In einer Kleingartenanlage in Evershagen konnten die eingesetzten Polizeibeamten einen 36-jährigen Deutschen antreffen und stellten das Diebesgut bei ihm sicher.



Die Tasche konnte im Anschluss aller polizeilichen Maßnahmen an die Geschädigte zurückgegeben werden.



Die Ermittlungen gegen den 36-Jährigen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel/ Anne Schwartz

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041/42

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell