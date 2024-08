POL-HST: Folgemeldung zum Einsatz: ´Zwei Schwerverletzte nach Schussabgabe in Zingst´

Zingst (ots) -



Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Freitag, kurz nach Mitternacht, zur Abgabe mehrerer Schüsse auf Personen in Zingst. Siehe dazu die Pressemitteilung unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5840166



Die Ermittlungen zum Verdacht des versuchten Tötungsdeliktes werden von der Staatsanwaltschaft Stralsund geleitet und dauern derweil weiter an. Im Laufe des heutigen Tages kamen Spezialisten der Spurensicherung aus den Kriminalpolizeiinspektionen Anklam und Rostock erneut zur Spurensicherung zum Einsatz. Unter anderem wurde am Tatort 3D-Scan-Technik eingesetzt.



Zu den Hintergründen der Tat und möglichen Tatverdächtigen können aus ermittlungstaktischer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben getätigt werden. Bei neuen Erkenntnissen wird unaufgefordert nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Sänger

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell