POL-SN: 22-jähriger Radfahrer am Kopf verletzt

Aufgrund eines Verkehrsunfalls wurde gestern Abend ein 22-Jähriger mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.



Der Zusammenstoß zwischen einer 67-jährigen Autofahrerin und dem Radfahrer hat sich in der Paulsstadt ereignet. Die 67-Järhrige sei gegen 18:25 Uhr aus der Hofausfahrt in die Friedensstraße gefahren und hier mit dem 22-jährigem Radfahrer kollidiert. Beim Sturz zog sich der Schweriner Verletzungen am Kopf zu, die medizinisch behandelt werden mussten. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen insbesondere zur Unfallursache übernommen.



Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



