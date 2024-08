POL-HST: Stockende Ermittlungen: Polizei sucht weitere Zeugen zum Motorradunfall in Neu Lüdershagen

Stralsund (ots) -



Die Kriminalpolizei in Stralsund sucht zum Verkehrsunfall vom 17.07.2024, bei welchem ein Motorradfahrer stürzte und sich erhebliche Verletzungen zuzog, weitere Zeugen.



Die Polizei berichtete bereits über den Unfall an dem besagten Mittwoch. Siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5825401



Nun werden Zeugen gesucht, die bei den Ermittlungen behilflich sein können. So soll es einen männlichen Zeugen geben, der als Ersthelfer dem verletzten Motorradfahrer eine Decke unter den Kopf legte und dessen Aussage für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein könnten. Weiterhin werden alle Personen gesucht, die sich zum Verkehrsunfall äußern können und noch nicht im telefonischen Kontakt zur Kriminalpolizei standen.



Die Zeugen werden gebeten, sich zu den Geschäftszeiten beim zuständigen Ermittler unter der Telefonnummer: 03831/2830242 zu melden.



