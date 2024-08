POL-NB: Unfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Neubrandenburg (ots) -



Am 09.08.2024 kam es gegen 07:45 Uhr auf der Ortsdurchfahrt von Schönbeck zwischen Friedland und Woldegk zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW.



Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass der 33-jährige, polnische Fahrzeugführer des LKW wohl am Steuer eingeschlafen und in den Gegenverkehr geraten war. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden PKW Toyota, dessen 53jähriger, deutscher Fahrzeugführer hierbei leicht verletzt wurde.



Eine mögliche Ursache für die Müdigkeit des Unfallverursachers offenbarte ein durchgeführter Drogenvortest, welcher positiv anschlug. Bei dem Beschuldigten wurde daraufhin eine Blutprobe veranlasst. Er wird sich aufgrund des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der fahrlässigen Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.



Infolge des Unfalls waren beide Fahrzeuge nicht fahrbereit, der entstandene Sachschaden wird auf ca. 14.000EUR geschätzt. Bis ca. 10:00 Uhr kam es zu Verkehrseinschränkungen an der Unfallstelle.



