POL-LWL: Quad-Fahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Crivitz wurde am späten Donnerstagnachmittag ein Quadfahrer schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 34-Jährige gegen 17:40 Uhr die Rudolf-Breitscheid-Straße als dieser an der Einmündung Grüne Straße mit einem einbiegenden PKW eines 48-Jährigen kollidierte. Dabei wurde das Quad von der Fahrbahn gedrängt, stieß gegen ein Verkehrszeichen und überschlug sich. Der Quadfahrer musste mit schweren aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Die Polizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen, Zeugen befragt und ermittelt nun zur genauen Unfallursache, wobei offenbar ein Vorfahrtsverstoß des Autofahrers zum Unfall geführt habe.



