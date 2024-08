POL-HRO: Einstellung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 14-jährigen Mädchen aus Rostock

Rostock (ots) -



Das seit dem 04.08.2024 vermisste 14-jährige Mädchen aus einer

Wohngruppe in Rostock-Lichtenhagen konnte vor wenigen Minuten

wohlbehalten in Bützow aufgegriffen und zur Einrichtung

zurückgebracht werden.



Siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/g6tvk und



Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der

Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um

Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen

Daten.



