POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Rostock: 14-jähriges Mädchen vermisst

Rostock (ots) -



Die Rostock Polizei fahndet derzeit nach einem 14-jährigen Mädchen, das in einer Wohngruppe in Lichtenhagen untergebracht ist. Da seit dem 04.08.2024 kein Kontakt zu der Jugendlichen bestehe und die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Rostock nicht zum Auffinden der des Mädchens führten, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.



Das Mädchen ist etwa 1,65 m groß und trägt Schulterlange schwarze Haare. Sie trug beim Verlassen ihrer Wohnanschrift einen beigen Hoodie, eine grüne oversized Hose, weiß-pinke New Balance Schuhe mit Farbflecken darauf.



Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Jugendliche im Raum Güstrow oder Bützow aufhalten könnte.



Ein Bild der Vermissten und weitere Informationen befinden sich hier: https://t1p.de/6shuk



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel/ Anne Schwartz

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041/42

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell