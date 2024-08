POL-HRO: Frau leblos aus Ostsee vor Warnemünde geborgen

Rostock-Warnemünde (ots) -



Zeugen stellten am Donnerstagnachmittag des 08.08.2024 gegen 16:50

Uhr eine augenscheinlich leblose weibliche Person im Wasser der

Ostsee in Rostock-Warnemünde fest.

Trotz sofortiger Hilfe und Reanimation durch andere Badegäste und die

alarmierten Rettungskräfte konnte der eingesetzte Notarzt nur noch

den Tod der 76-jährigen Rostockerin feststellen.

Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor.

Das Kriminalkommissariat Rostock hat ein Todesermittlungsverfahren

eingeleitet.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



