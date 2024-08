POL-HST: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 105 bei Reinberg

Reinberg (ots) -



Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es heute, dem 8. August 2024, gegen 15:40 Uhr auf der Bundesstraße 105 auf Höhe der Ortschaft Reinberg.



Nach bisherigen Erkenntnissen sind mehrere PKW und LKW an dem Unfall beteiligt. Weiterhin gibt es mehrere zum Teil schwerverletzte Unfallopfer.



Die polizeilichen Maßnahmen dauern noch an. Die Dekra kommt vor Ort zum Einsatz. Zur Unfallaufnahme und notwendigen Bergung der Fahrzeuge muss die Bundesstraße 105 für mehrere Stunden voll gesperrt werden.



Die Polizei empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren.



Es wird unaufgefordert nachberichtet.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell