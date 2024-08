POL-ANK: Gefährliche Körperverletzung in Greifswald

Greifswald (ots) -



Am 08.08.2024, gegen 01:05 Uhr, wurde der Polizei eine gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines 26-jährigen Deutschen in der Greifswalder Innenstadt gemeldet. Der Geschädigte und der Beschuldigte, ein 20-jähriger Deutscher, hatten sich, gemeinsam mit zwei weiteren Zeuginnen, in der Wohnung des Beschuldigten aufgehalten und Alkohol konsumiert. Zunächst kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Beschuldigten und dem Geschädigten. Im späteren Verlauf griff der 20-Jährige den 26-Jährigen mit einem Messer an und verletzte ihn dabei im Bereich seines Brustkorbes leicht. Anschließend entfernten sich der Geschädigte und die zwei Zeuginnen aus der Wohnung des Beschuldigten und verständigten die Polizei. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Wohnung wurde zur Spurensicherung und für eine anschließende Durchsuchung versiegelt. Auch die Rechtsmedizin kam zur Untersuchung des Beschuldigten und des Geschädigten zum Einsatz. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wird der Beschuldigte aus dem Gewahrsam entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung gegen den 20-Jährigen aufgenommen.



