POL-LWL: Polizei warnt vor betrügerischer Spendenaktion in Parchim

Parchim (ots) -



Die Polizei wurde gestern aufgrund von Hinweisen auf eine betrügerische Spendenaktion in Parchim alarmiert und konnte drei verdächtige Personen vor Ort feststellen. Die rumänischen Tatverdächtigen im Alter von 17, 19 und 20 Jahren, sollen auf dem Parkplatz des F.-W.-Raiffeisen-Rings Passanten angesprochen und versucht haben, durch Täuschung Geldspenden zu erlangen.



Das Kriminalkommissariat Parchim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Geschädigte, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Der entstandene Schaden durch die mutmaßlichen Betrüger kann derzeit noch nicht beziffert werden.



Die Polizei gibt folgende Hinweise:



- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, weder beim Spenden

noch in anderen Situationen. Sie sind nicht verpflichtet,

forsches oder bedrohliches Verhalten zu tolerieren.



- Bei aggressivem Auftreten oder Verdacht auf betrügerische

Absichten informieren Sie bitte sofort die Polizei unter der

Notrufnummer 110.



- Seien Sie besonders vorsichtig bei emotional aufgeladenen

Appellen oder angstmachenden Botschaften. Solche Methoden werden

häufig von unseriösen Organisationen verwendet.



