POL-HST: Streit vor Stralsunder Bahnhofspassage eskaliert mithilfe einer Eisenstange

Am Mittwoch, dem 7. August 2024, bot sich Augenzeugen auf Höhe der Bahnhofspassage in Stralsund ein Szenario wie aus einem Actionfilm. Gegen 12:40 Uhr meldete eine 27-jährige Deutsche über den polizeilichen Notruf eine Schlägerei.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind hier offenbar zwei Männer, mit arabischem Aussehen und derzeit unbekannter Staatsangehörigkeit in Streit geraten. Augenscheinlich schlug der eine dem anderen mit einer Eisenstange gegen den Kopf. Dieser konnte den Schlag glücklicherweise mit seinem Arm abwehren, soll aber dennoch am Kopf getroffen worden sein. Im Anschluss flüchteten die beiden Beteiligten und ließen die verdutzten Zuschauer zurück.



Auch wenn die Polizei mit keinem Beteiligten sprechen konnte, wurden Anzeigen wegen des Verdachts der einfachen und gefährlichen Körperverletzung gegen Unbekannt aufgenommen. Die Kriminalpolizei versucht nun die Beteiligten zu ermitteln.



