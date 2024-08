POL-HRO: 42-jähriger Mann mit Axt löst Polizeieinsatz aus

Rostock (ots) -



Die Polizei musste am vergangenen Mittwoch im Stadtteil Lütten Klein tätig werden, da dort ein Mann mit einer offen getragenen Axt unterwegs war.



Gegen 18:30 Uhr meldete sich ein Hinweisgeber bei der Polizei, nachdem dieser auf der Ostseeallee einen Mann beobachten konnte, der mit einer Axt unterwegs war. Die alarmierten Polizeibeamten eilten umgehen zur Einsatzörtlichkeit und konnten den 42-jährigen Deutschen im Nahbereich antreffen. Der sich offensichtlich in einem psychischem Ausnahmezustand befindliche Mann, wollte nach eigenen Aussagen seine Emotionen an einem Stück Holz im Wald ausleben. Der Rostocker wurde aufgrund seines Zustandes einer Rostocker Klinik zugeführt.



Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Dritte.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel/ Anne Schwartz

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041/42

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell