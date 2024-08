POL-SN: Geschwindigkeitskontrollen vor Kindertageseinrichtung

Schwerin (ots) -



Im Rahmen der themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne Fahren.Ankommen.LEBEN! haben die Beamten der Schutzpolizei Schwerin diesen Monat verstärkt die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit im Blick.



Gestern fanden Kontrollen vor einer Kindertageseinrichtung in der Schweriner Gartenstadt statt. Diese Maßnahme wurde nicht nur von den Kindern der Kita mit Begeisterung aufgenommen, sondern auch von den Anwohnern begrüßt.



Über einen Zeitraum von gut zwei Stunden kontrollierten die Beamten in der Hagenower Straße und stellten dabei zwölf Verstöße gegen das Tempolimit in der 30er Zone fest.



Ein 63-jähriger Fahrer muss sich nun nicht nur wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung verantworten, sondern auch wegen des Verdachts, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,87 Promille. Die Beamten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt und leiteten ein weiteres Verfahren ein.



Weitere Verkehrskontrollen dieser Art sind für den aktuellen Monat bereits geplant.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell