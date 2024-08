POL-HRO: Mann leblos aus Ostsee vor Markgrafenheide geborgen

Rostock (ots) -



Nach dem Baden in der Ostsee vor Markgrafenheide konnte am Mittwochnachmittag ein Mann nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden.



Nach bisherigen Erkenntnissen war der 63-jährige Deutsche gegen 14.00 Uhr beim Baden in der Ostsee untergegangen. Zuvor soll er seiner siebenjährigen Tochter, die auf einer Luftmatratze abgetrieben war, an Land geholfen haben.



Trotz sofortiger Hilfe und Reanimation durch andere Badegäste und die alarmierten Rettungskräfte konnte der eingesetzte Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor.



