POL-HRO: Gemeinsamer Einsatz auf der Ostsee - Polizei gibt Entwarnung

Am Mittwochmorgen erhielt das Polizeipräsidium Rostock einen Hinweis, dass sich auf einem Segelboot auf der Ostsee ein explosiver Gegenstand befinden soll. Da zunächst eine Gefährdung Unbeteiligter nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden alle erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf dem Wasser und an Land eingeleitet.



Nach ersten Erkenntnissen befand sich das betroffene Sportboot auf dem Weg von Kühlungsborn in die Lübecker Bucht. Die Segelyacht wurde von der Polizei auf dem Wasser gestoppt und kontrolliert. Der Hinweis bestätigte sich nicht und eine Gefährdungslage konnte schnell ausgeschlossen werden.



Das Polizeipräsidium Rostock wurde durch Einsatzkräfte des Landeswasserschutzpolizeiamtes MV, des Landeskriminalamtes MV sowie der Bundespolizei und der Landespolizei Schleswig-Holstein unterstützt.



