LWSPA M-V: Zeugen nach Sportbootunfall auf dem Schweriner Außensee gesucht

Waldeck/Schwerin (ots) -



Am Abend des 30.07.2024, gegen 20:30 Uhr, erhielt die Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin die Information über den Notruf der Polizei, dass es auf dem Schweriner Außensee, Höhe Bad Kleinen, zu einem Sportbootunfall gekommen sein soll, an dem mehrere Boote und ein Wassermotorrad (Jetski) beteiligt gewesen sein sollen. Dabei sollen mehrere Personen verletzt worden sein.

Aufgrund der Schilderung war von einem größeren Unfallgeschehen auszugehen, weshalb Kräfte der DLRG Bad Kleinen, die Freiwillige Feuerwehr sowie Polizeibeamte der Wassersschutzpolizeiinspektion (WSPI) Schwerin und der Polizeiinspektion Wismar alarmiert wurden.

Als die Beamten der WSPI Schwerin wenig später am Ereignisort auf dem Schweriner Außensee, Höhe Bad Kleinen, eintrafen, wurde nur ein Sportboot der Marke Rinker festgestellt, welches Beschädigungen aufwies. Verletzte Personen machten sich nicht bemerkbar und wurden auch nicht festgestellt.

Einer der augenscheinlich Beteiligten hatte sich außerdem bereits mit seinem Wassermotorrad vom Unfallort entfernt.

Die WSPI Schwerin nahm eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Schiffsverkehrs sowie eine Unfallanzeige auf und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und zum Wassermotorrad machen können.



Zeugen werden gebeten, sich bei der WSPI Schwerin unter der Telefonnummer 0385-555760, unter der E-Mailadresse wspi.schwerin@polmv.de oder bei der Internetwache der Landespolizei MV (https://www.polizei.mvnet.de/onlinewache/?racr=a) zu melden.



