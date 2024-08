POL-HRO: Senior verursacht Verkehrsunfälle im Stadtgebiet Rostock - Führerschein sichergestellt

Rostock (ots) -



Die Kriminalpolizei Rostock ermittelt gegen einen 83-jährigen Rostocker, nachdem dieser am gestrigen Dienstag mindestens zwei Verkehrsunfälle verursacht haben soll.



Zunächst wurden Beamte der Polizeiinspektion Rostock zu einem Verkehrsunfall im Patriotischen Weg in der KTV gerufen. Bauarbeiter hatten dort beobachtet, wie gegen 12:40 Uhr der Fahrzeugführer eines Mazda beim Abbiegen gegen einen geparkten Pkw gestoßen war und informierten die Einsatzleitstelle der Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten am Unfallort einen 83-jährigen Deutschen feststellen.

Aufgrund sichtbarer körperlicher Mängel und Hinweise auf die Einnahme diverser Medikamente wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



Im Verlauf der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme wurde bekannt, dass der 83-Jährige Rostocker bereits im Vorfeld einen Verkehrsunfall in Schmarl verursacht haben soll. Dabei soll er gegen 12:20 Uhr einen Bus gestreift und sich in der weiteren Folge vom Unfallort entfernt haben.



Der Führerschein des Seniors wurde sichergestellt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde beim dem Mann eine Blutprobe entnommen.



Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 Euro.



