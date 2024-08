POL-SN: Nächtliche Auseinandersetzung auf dem Marienplatz

Schwerin (ots) -



Gestern gegen 22:00 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung auf dem Marienplatz, ein 24-jähriger Marokkaner erlitt Verletzungen im Gesicht. An dem Vorfall sollen mehrere Personen beteiligt gewesen sein, die sich teils vor dem Eintreffen der Polizeibeamten vom Geschehen entfernt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein 26-jähriger Marokkaner mit dem Geschädigten in einen Konflikt geraten. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die genauen Umstände der Tat sollen in einem Ermittlungsverfahren geklärt werden.



