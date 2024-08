POL-HRO: Umfangreiche Suchmaßnahmen nach drei Jugendlichen

Schwerin (ots) -



Am 06.08.2024 erhielt die Polizei gegen 22:00 Uhr die Information

über drei aus dem Helios Klinikum in Schwerin abgängige Jugendliche

bei denen eine akute Gefahr für deren Leib und Leben nicht

ausgeschlossen werden konnte.

Einsatzkräfte des Polizeihauptrevieres Schwerin führten umgehend

intensive Suchmaßnahmen nach den Vermissten durch.

Zur Unterstützung der Suchmaßnahmen kamen auch Fährtenhunde der

Landespolizei M-V, eine Drohne des DRK sowie die Rettungshundestaffel

"Nordelbe" zum Einsatz. Auch die Bahn wurde in Kenntnis gesetzt und

so fuhren die Züge im Bereich Schwerin stark verlangsamt. Im Laufe

der Nacht von Dienstag zu Mittwoch suchte die Polizei mit den

unterstützenden Kräften im gesamten Stadtgebiet nach den drei

vermissten Jugendlichen.

Gegen 01:30 Uhr kamen weitere Unterstützungskräfte der

Bereitschaftspolizei M-V zum Einsatz. Diese konnten gegen 02:45 Uhr

die drei gesuchten Jugendlichen im Stadtgebiet antreffen und

nachfolgend dem Helios-Klinikum zurückführen.



