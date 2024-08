POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden

Bergen (ots) -



Am 06.08.2024 gegen 18:20 Uhr kam es auf der B96 auf Höhe der Einmündung nach Strüßendorf zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr der 28-jährige deutsche Fahrzeugführer mit einem PKW VW die B96 aus Richtung Ralswiek kommend in Richtung Bergen. Auf Höhe der Einmündung nach Strüßendorf verlor er auf Grund von Sekundenschlaf die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von seiner Fahrspur ab und stieß seitlich mit einem im Gegenverkehr befindlichen LKW (Sattelzug) Volvo eines 65-jährigen deutschen Fahrzeugführers zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten zur Behandlung durch einen Rettungswagen ins Sana-Krankenhaus von Bergen gebracht werden. Beide Fahrzeug wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Zusätzlich wurde durch aufgewirbelte Trümmerteile ein hinter dem PKW VW fahrender PKW BMW eines 33-jährigen deutschen Fahrzeugführers beschädigte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 105.500,-EUR. Da der PKW VW und der LKW nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge musste die B96 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Gegen den Fahrer des PKW VW wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.



