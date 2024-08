POL-HRO: Hoher Sachschaden nach Unfall auf der BAB 14

Schwerin (ots) -



In den Abendstunden des 06.08.2024 kam es gegen 19:30 Uhr auf der BAB

14 an der Anschlussstelle Schwerin Nord in Fahrtrichtung des

Autobahnkreuzes Schwerin/BAB24 zu einem Verkehrsunfall mit einem

beteiligten Transporter.

Der 55-jährige deutsche Fahrzeugführer wollte an der Anschlussstelle

die Autobahn verlassen und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab.

Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen

Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus nach

Schwerin gebracht. Da der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von

Alkohol stand wurde der Führerschein beschlagnahmt und eine

Blutprobenentnahme durchgeführt.

Aufgrund der Bergungsmaßnahmen des Fahrzeuges wurde die Ausfahrt für

circa 3 Stunden voll gesperrt. Der entstandene Schaden beläuft sich

nach ersten Erkenntnissen auf ca. 42.000 Euro.



