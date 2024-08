POL-HRO: Sieben Verletzte nach Unfall auf der L 03

Grevesmühlen (ots) -



Auf der Landesstraße 03 ereignete sich am Dienstagnachmittag des

06.08.2024 gegen 16 Uhr zwischen den Ortslagen Rolofshagen und

Damshagen ein schwerer Verkehrsunfall mit insgesamt sieben verletzten

Fahrzeuginsassen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren ein Toyota und ein Ford die L

03 von Rolofshagen kommend in Richtung Damshagen.

Der 33-jährige Fahrer im Ford musste verkehrsbedingt seinen Pkw

abbremsen, da mehrere vorausfahrende Fahrzeuge die L 03 mit

verringerter Geschwindigkeit befuhren. Hier befuhr vorausfahrend ein

Traktor die Landesstraße.

Nach weiterer Spurenlage kam ein 32-jähriger Toyota-Fahrer im

rückwärtigen Bereich des Ford angefahren und wechselte vermutlich für

einen Überholvorgang auf die Gegenfahrspur. Hier stieß der Toyota

frontal mit einem entgegenkommenden Toyota zusammen. Der Unfall

ereignete sich auf der Höhe des Ford, so dass dieser durch die beiden

Toyota ebenfalls touchiert wurde.

Der 32-jährige Fahrer des Toyota erlitt bei dem Unfall schwere

Verletzungen.

Im entgegenkommenden Toyota wurden sowohl die 57-jährige Fahrerin,

als auch ein 9-jähriger Junge schwer und ein 6-jähriges Mädchen

leicht verletzt.

Im Ford verletzten sich der 33-jährige Fahrer sowie ein 55-jähriger

Mitfahrer und eine 5-jährige Mitfahrerin leicht. Eine 29-jährige

Mitfahrerin blieb unverletzt.

Für die Rettungsmaßnahmen kamen an der Unfallstelle 35 Kameraden der

benachbarten Freiwilligen Feuerwehren, mehrere Rettungswagen und zwei

Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Verletzten wurden in die

Kliniken nach Schwerin, Wismar und Lübeck gebracht.

Nach derzeitigem Stand sind alle Schwerverletzten nicht

lebensbedrohlich verletzt.

Zur Feststellung des genauen Unfallhergangs kam an der Unfallstelle

ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz.

Alle drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden zum Zwecke weiterer

kriminaltechnischer Untersuchungen beschlagnahmt.

Der Gesamtschaden des Unfalls wird polizeilich auf annähernd 50.000

Euro geschätzt.

Zur Durchführung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Arbeit

des Sachverständigen und der Unfallaufnahme musste die L 03 bis 22:00

Uhr voll gesperrt werden.

Das Kriminalkommissariat Wismar hat die weiteren Ermittlungen zur

Unfallursache aufgenommen.



