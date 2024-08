POL-HRO: Kriminalpolizei sucht Eigentümer von zwei Fahrrädern

Details anzeigen Foto: Polizei Güstrow Foto: Polizei Güstrow

Rostock (ots) -



Die Kriminalpolizei sucht die Eigentümer von zwei Fahrrädern, die am 05.06.2024 im Stadtgebiet von Güstrow aufgefunden wurden.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Fahrräder aus Straftaten stammen. Ermittlungen zu den rechtmäßigen Eigentümern verliefen bislang erfolglos. Das Kriminalkommissariat Güstrow fragt: Wer vermisst die Fahrräder oder kann Hinweise zu den Eigentümern geben?



Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 03843-266137 oder per E-Mail an kk.guestrow@polmv.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell