POL-HWI: Präventionsveranstaltung wird auf Campingplätzen gut angenommen

Am gestrigen Tag führten die Präventionsberater der Polizeiinspektion Wismar sowie die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Schwerin (KBS) in Timmendorf auf der Insel Poel die zweite Veranstaltung der Präventionstage für diesen Monat durch. Bei den geplanten Infoständen geht es unter anderem um die Themen Fahrradsicherheit, Einbruchschutz und Betrugsmaschen.



Insbesondere E-Bikes und hochwertige Fahrräder sind in der Urlaubssaison zum Augenmerk von Dieben geworden, denn nicht immer werden die Räder ordnungsgemäß und ausreichend angeschlossen. Seit Beginn der Saison kann die Polizei zahlreiche Diebstähle von E-Bikes verzeichnen.



Aus gegebenem Anlass finden daher weitere Präventionsveranstaltungen im August statt. Hier können sich Bürgerinnen und Bürgern Informationen zu verschiedenen Themen einholen. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Schwerin wird bei den Veranstaltungen ebenfalls vor Ort sein und den Schwerpunkt auf die ordnungsgemäße Sicherung von Fahrrädern sowie die Verkehrssicherheit des Fahrrades legen.

Besonders gefragt waren die Themen rund um die Qualität des Fahrradschlosses.



Einen Überblick zu den Terminen der Präventionsberater finden sich unter: https://www.polizei.mvnet.de/Termine/



