POL-HWI: Geschwindigkeitskontrolle endet für 42-jährigen Autofahrer mit mehreren Strafverfahren

Nach einem gestrigen Geschwindigkeitsverstoß eines 42-jährigen Autofahrers hat die Polizei Wismar gegen den Mann weitere Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.



Darüber hinaus soll der aus Wismar stammende Deutsche Widerstand geleistet haben. Ein 24-jähriger Polizeibeamter wurde hierbei verletzt.

Der Fahrer sei den kontrollierenden Beamten gegen 16:30 Uhr in der Dr.-Unruh-Straße mit einer Geschwindigkeit von 42km/h in einer 30er Zone aufgefallen.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle kam der Verdacht auf, dass der 42-Jährige unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und stellte den Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Fahrerlaubnis sei ihm bereits wegen eines ähnlichen Verstoßes entzogen worden. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Wismar.



