POL-HRO: Polizeieinsatz in Warnemünde

Eine Zeugin informierte am gestrigen Montag gegen 16:45 Uhr die Polizei, weil sie am Strand von Warnemünde einen offensichtlich stark alkoholisierten Mann beobachtet hatte, der mehrere Strandbesucher belästigte.



Nach ersten Erkenntnissen soll der Tatverdächtige auch einen einjährigen Jungen im Vorbeigehen kurz am unbekleideten Körper berührt haben. Die aufmerksame Zeugin informierte sofort die Polizei, die aufgrund der guten Personenbeschreibung den 38-jährigen Mauretanier noch in unmittelbarer Nähe feststellen konnte.



Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 38-Jährige in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock entlassen. Die Ermittlungen zu diesem Fall dauern derzeit noch an. Es gilt die Unschuldsvermutung.



