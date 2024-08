POL-NB: Antisemitische Flugblätter in Neubrandenburg verteilt

Neubrandenburg (ots) -



In der Nacht vom 05.08.2024 auf den 06.08.2024 wurden im Neubrandenburger Katharinenviertel antisemitische Flugblätter verteilt.



Ein aufmerksamer Hinweisgeber informierte das Polizeihauptrevier Neubrandenburg kurz nach 01:00 Uhr über mehrere, an parkenden Fahrzeugen angebrachte Zettel. Im Rahmen des ausgelösten Einsatzes wurden insgesamt 48 DIN-A4-Ausdrucke festgestellt. Inhaltlich bedienen die Flugblätter diverse Vorurteile gegenüber der jüdischen Gemeinde und verweisen auf Websites mit weiteren Verschwörungstheorien.



Sämtliche Flugblätter wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen Unbekannt aufgrund des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen, die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg geführt.



Zeugen, welche Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg (0395-5582 5224), jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Online-Wache (www.polizei.mvnet.de) zu melden.



Rückfragen bitte an:



André Böttcher

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell