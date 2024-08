POL-HWI: Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Wismar (ots) -



Am späten Samstagabend wurde durch die Wismarer Polizei die Verkehrstüchtigkeit eines Radfahrers im Bereich Wismar Wendorf überprüft. Während der Verkehrskontrolle konnte ein starker Marihuana-Geruch aus seinem mitgeführten Rucksack wahrgenommen werden.



Nachdem der 46-Jährige angab, einen Joint mit sich zu führen, kam die große Überraschung bei der freiwilligen Durchsuchung seiner persönlichen Sachen. Neben einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln wurden ebenfalls eine große Summe Bargeld sowie zwei gefährliche Gegenstände aufgefunden.



Eine anschließende Durchsuchung seiner Wohnung ergab einen weiteren Fund einer größeren Menge an verschiedenen Betäubungsmitteln, unter anderem Marihuana, Kokain, Pilze und Haschisch.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den 46-Jährigen eingeleitet.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Franzisca Ertel

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell