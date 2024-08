POL-NB: Leichenfund in Stralsund, Grünhufe

PHR Stralsund (ots) -



Am 05.08.24 meldete gegen 18:10 Uhr ein Hinweisgeber der Rettungsleitstelle VR einen leblosen Körper in der Lindenallee im dortigen Park. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod einer 33-jährigen Frau (deutsche Staatsbürgerin) aus Stralsund feststellen. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hatte vor Ort die Ermittlungen zur Todesursache geführt. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Straftat.



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



