POL-HRO: Vollsperrung aufgrund eines umgekippten LKWs

Satow (ots) -



Aufgrund eines umgekippten, mit Getreide beladenen LKWs kam es am

heutigen Nachmittag auf der L11 im Bereich Satow zu einer

Vollsperrung.



Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 18-jähriger Mann mit seinem

LKW-Gespann die L11 in Richtung Jürgenshagen. Etwa zweihundert Meter

hinter dem Kreisverkehr Satow/Radegast kam das Gespann aus bislang

ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und befuhr

kurzzeitig die Bankette, bis es schließlich auf die rechte

Fahrzeugseite kippte. Infolge dessen erlitt der 18-jährige leichte

Verletzungen im Kopfbereich und wurde in das nächstgelegene

Krankenhaus verbracht.



Die Bergung des LKW wurde durch ortsansässige Landwirte vorgenommen.

Zusätzlich waren die freiwilligen Feuerwehren aus Satow und Bad

Doberan zur Beseitigung der auslaufenden Betriebsstoffe im Einsatz.



Die L11 war während des gesamten Einsatzes für einen Zeitraum von

zwei Stunden voll gesperrt.



Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 60.000 EUR beziffert.



Paul Wosar

Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Bad Doberan



