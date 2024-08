POL-LWL: Verfassungswidrige Schmierereien in Neustadt-Glewe entdeckt

Neustadt-Glewe (ots) -



In Neustadt-Glewe sind der Polizei am Samstagabend mehrere Farbschmierereien mit verfassungswidrigem Inhalt gemeldet worden. Unbekannte Täter haben auf einem Spielplatz in der Laascher Straße insgesamt 4 Hakenkreuze und andere Schmierereien an einem Spielgerät und einem Metallpfosten angebracht. Die Polizei sicherte Spuren und Beweismittel am Tatort und hat eine Anzeige aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/4110) entgegen.



