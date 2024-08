POL-LWL: Räuberischer Diebstahl in Parchim - Polizei bittet um Hinweise

Parchim (ots) -



In der Nacht zu Sonntag sollen 3 Täter einen 18-Jährigen in Parchim erst geschlagen und getreten und anschließend Geld weggenommen haben. Nach Auskunft des 18-jährigen Opfers ging dieser gegen 01:50 Uhr vom Moltkeplatz in die Putlitzer Straße, als er von 3 ihm unbekannten Männer verfolgt wurde. Der 18-Jährige rannte über die Lönniesstraße in die Flörkestraße, wo er von einem Täter umgerissen wurde. In der Folge sollen alle 3 Täter den am Boden liegenden Mann getreten und geschlagen habe. Anschließend forderten sie Geld von ihm und flüchteten mit dem Hartgeld des Opfers in unbekannte Richtung. Der deutsche Geschädigte erlitt durch den Angriff Prellungen und Blutergüsse und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben.



Die Polizei in Parchim (03871-6000) hat eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen. Dabei sollen die Täter dunkel gekleidet gewesen sein und Basecaps getragen haben. Außerdem sollen sie nicht akzentfrei Deutsch gesprochen haben.



