POL-HRO: Verkehrsunfall in Lütten Klein - Mann gerät zwischen Gehsteig und Straßenbahn

Ein Mann wurde am Sonntagnachmittag leicht verletzt, nachdem dieser aufgrund von Unachtsamkeit zwischen eine Straßenbahn und den Gehweg geriet.



Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 16:00 Uhr im Bereich der Warnowallee. Ein 90-jähriger Mann soll dort versucht haben, noch eine Bahn zu erreichen. In der Eile stürzte der Rostocker und geriet in der Folge mit einem Bein zwischen Gehsteig und die Straßenbahn. Der Senior musste in der Folge mittels eines Spreizers befreit werde. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde durch einen eingesetzten Rettungswagens in eine Rostocker Klinik gebracht.



Die Bahn wurde durch den Einsatz des Spreizers leicht beschädigt. Der Straßenbahnverkehr musste in dem Bereich für eine halbe Stunde unterbrochen werden.



