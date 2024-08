POL-SN: Polizei bittet um Hinweise nach Auseinandersetzung

Schwerin (ots) -



Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Schweriner Innenstadt sucht die Polizei nach Beteiligten und Zeugen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll es gegen 01:20 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung in der Martinstraße gegeben haben. Ein Zeuge informierte die Polizei. Vor Eintreffen der Beamten entfernten sich die Personen und konnten bisher nicht ermittelt werden. Zur Aufklärung dieser Tat bittet die Polizei um Hinweise zu den beteiligten Personen und zum Tatgeschehen.



Sachdienliche Informationen können telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen bekannt gegeben werden.



