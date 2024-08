POL-HRO: Kriminalpolizei sucht Zeugen - Frau in Reutershagen belästigt

Rostock (ots) -



Die Kriminalpolizei Rostock bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung, nachdem ein unbekannter Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Fußgängerin belästigt haben soll.



Am 04.08.2024 wendete sich eine Frau an die Polizei Rostock. Diese gab an, gegen 00:25 Uhr in der Tschaikowskistraße unterwegs gewesen zu sein. Dabei hätte sich ihr eine männliche Person auf einem Fahrrad von hinten genähert. Der Mann soll neben ihr angehalten und sie unvermittelt am Gesäß berührt haben. Im Anschluss sei der Unbekannte mit seinem Fahrrad weitergefahren.



Die Geschädigte konnte den Mann wie folgt beschreiben:



- 30-40 Jahre, 180cm

- stämmig, nicht dick

- beige ¾ Hose -Herrenfahrrad/ evtl. Mountainbike



In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat und zur Identifizierung des Tatverdächtigen hilfreich sein könnten. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Rufnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle sowie die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel/ Anne Schwartz

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041/42

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell