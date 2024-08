POL-HRO: Tatverdächtiger nach exhibitionistischen Handlungen gestellt

Rostock (ots) -



Nach einem Hinweis auf einen Exhibitionisten im Bereich Diedrichshagen konnten Beamte der Polizeiinspektion Rostock am vergangenen Sonntag einen 44-jährigen Mann mit serbischer Staatsangehörigkeit in Rostock stellen.



Gegen 18:00 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und informierte die Beamten über einen Mann, welcher in einem Gebüsch sexuelle Handlungen an sich selbst vornehmen soll. Die Zeugin konnte noch beobachten, wie der Mann sich im Anschluss in Richtung Warnemünde durch den Wald entfernte.



Die alarmierten Beamten konnten im Nahbereich einen 44-jährigen Serben antreffen, auf den die übermittelte Personenbeschreibung zutraf. Der Mann erhielt im Nachgang der polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob der Mann ebenfalls für weitere gleichgelagerte Taten verantwortlich ist.



