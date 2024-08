POL-ANK: Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt auf der L 32 bei Jatznick

Jatznick (ots) -



Am heutigen Morgen (05.08.2024) gegen 09:00 Uhr wurde der Polizei durch einen Hinweisgeber ein LKW gemeldet, welcher mindestens seit dem Ortsausgang Pasewalk in Schlangenlinien die B 109 aus Richtung Pasewalk kommend in Fahrtrichtung Anklam befahren soll.



Die Beamten des Polizeireviers Ueckermünde konnten den besagten LKW auf Höhe des Bahnhofs in Jatznick feststellen, wobei der 58-jährige ukrainische Fahrzeugführer den Anhalteaufforderungen zunächst nicht nachkam und die L32 in Richtung Rothemühl weiterfuhr. Daraufhin setzten sich die Beamten nach kurzer Nacheile vor den LKW und bremsten diesen bis zum Stillstand aus.



Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Daraufhin wurde dem Beschuldigten die Weiterfahrt untersagt und der Mann wurde zur Blutprobenentnahme ins AMEOS Klinikum Ueckermünde verbracht. Die tschechische Fahrerlaubnis des 58-Jährigen wurde ebenso beschlagnahmt.



Die Spedition wurde durch die Beamten informiert. Ein Ersatzfahrer wurde mit der weiteren Verbringung des LKW beauftragt.



Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen.



