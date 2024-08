POL-HRO: Unbekannte beschmieren Streifenwagen der Polizei mit Graffiti

Rostock (ots) -



Unbekannte haben am vergangenen Sonntag in Lichtenhagen den Einsatzwagen eines Streifenteams beschädigt.



Die eingesetzten Beamten waren gegen 01:00 Uhr bei einer gemeldeten Ruhestörung in Lichtenhagen im Einsatz. Dort stellten sie ihr Fahrzeug in der Neustrelitzer Straße ab. Als die eingesetzten Beamten im Anschluss des Einsatzes zu ihrem Wagen zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass Unbekannte ein Graffiti am hinteren Bereich des Einsatzwagens angebracht hatten. Tatverdächtige konnten im Nahbereich nicht angetroffen werden.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell