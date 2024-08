POL-LWL: Diebe stehlen Motorrad aus Garage

Vellahn (ots) -



Bei einem Einbruch in eine Garage in Vellahn haben bislang unbekannte Täter ein Motorrad KTM GS 620 entwendet. Nach Angaben des Hausbesitzers sollen die Täter in der Zeit vom 03.08., 17:30 Uhr bis 04.08., 12:30 Uhr in die verschlossene Garage eingedrungen sein, indem eine Garagentür gewaltsam geöffnet wurde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge solle dort das mit einem Schloss gesicherte Motorrad entwendet worden sein. Es ist schwarz mit orangenen Verzierungen und wurde 1996 erstzugelassen. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zur Tat in der Wittenburger Straße nimmt die Polizei in Boizenburg (038847-6060) entgegen. Der Stehlschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt.



