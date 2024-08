Presseeinladung: Schmülling überreicht Förderung für neuen Feuerwehrstandort

Innen-Staatssekretär Wolfgang Schmülling übergibt am Freitag an Bürgermeister Karl-Heinz Stiewe der Gemeinde Lalendorf im Landkreis Rostock eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von rund 650.000 Euro für den Umbau des Feuerwehrstandortes Lalendorf.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 9. August 2024, 11 Uhr

Ort: Am Bahnhof 8, 19279 Lalendorf,

(Verwaltungsgebäude mit Werkstattkomplex)

Mit dem Vorhaben erfolgt in der Gemeinde der Umbau eines Werkstattobjekts mit Sozialgebäude und Nebenflächen zu einem neuen Feuerwehrgebäude der Feuerwehr Lalendorf.

Mit dieser Objektumnutzung schafft die Gemeinde einen den heutigen Anforderungen entsprechenden Feuerwehrstandort im Ortsteil Lalendorf und verbessert die Einsatzbedingungen der Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Gesamtkosten für den Umbau belaufen sich auf rund 1,6 Millionen Euro.