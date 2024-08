POL-LWL: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-Jährigen aus Plau

Plau am See (ots) -



Die Fahndung der Polizei nach einem seit dem 27.07.2024 vermissten 12-jährigen Mädchen aus Plau am See (wir informierten zu diesem Vermisstenfall am Freitagnachmittag) konnte jetzt eingestellt werden. Das Mädchen ist am Wochenende selbständig zur Wohngruppe zurückgekehrt. Sie ist wohl auf.



Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



