POL-HRO: Audifahrer verursacht Verkehrunfall mit zwei Schwer- und drei Leichtverletzten in Brenz

Brenz / Neustadt-Glewe (ots) -



Am 04.08.2024 kam es gegen 15:40 Uhr im Kreuzungsbereich der

B191/L081 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen

bei dem fünf Personen zum Teil schwer verletzt wurden.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 21-jährige deutsche

Fahrzeugführer eines PKW Audi die L081 aus der Ortschaft Blievenstorf

kommend in Richtung B191. An einer Kreuzung missachtete er offenbar

die Vorfahrt eines aus Neustadt-Glewe kommenden, mit einer

dreiköpfigen, polnischen Familie aus Neustadt-Glewe besetzten PKW

Hyundai. Beide Fahrzeuge kollidierten und kamen von der Fahrbahn ab.

Der Fahrer des PKW Audi und seine 22 Jahre alte Beifahrerin wurden

leicht verletzt. Der 37-jährige Fahrer und die 26-jährige Beifahrerin

des PKW Hyundai verletzten sich schwer und mussten anschließend mit

einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht

werden. Das ebenfalls im Fahrzeug befindliche 9-jährige Kind wurde

leicht verletzt.



Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro. Die

B191 war aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten, des Einsatzes

des Rettungshubschraubers sowie des Einsatzes der Dekra über mehrere

Stunden voll gesperrt.





